Ще один гравець збірної України розпочав свій шлях на просторах Італії.

Віктор Коваленко розпочав матч 28-го туру проти Верони в запасі, але при рахунку 2:0 на користь "Богині" Джан П'єро Гасперіні вирішив дати українцю шанс.

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Коваленко вийшов на заміну на 87-й хвилині, замінивши іншого співвітчизника – Руслана Маліновського. Той записав до свого активу результативний удар із пенальті.

Нагадаємо, Аталанта підписала Віктора під час зимового трансферного вікна, заплативши Шахтарю 700 тисяч євро. Відтоді українець ще не з'являвся на полі у футболці нового клубу.

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