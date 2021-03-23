"Хочу его поздравить. Витя очень хорошо работал на тренировках. Все должны понимать, что заиграть в Италии не так просто.

Коваленко нашел объяснение длительной адаптации в Италии

Перейти в такую ​​команду как Аталанта, и делать какие-то фантастические вещи – для этого нужно время на адаптацию. Все в его руках – на тренировках видно, что он не выпадает, хорошо работает", – сказал Малиновский в комментарии каналу Футбол 1.

Напомним, в матче 28-го тура Аталанта одолела Верону со счетом 2:0, а Малиновский отличился голом с пенальти и результативной передачей. Этот поединок стал историческим и для Коваленко – Виктор вышел на замену в конце матча и провел свои дебютные минуты в Серии А.

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