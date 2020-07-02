"Всі команди дуже компетентні": Каштру не зміг виділити фаворита у боротьбі за срібло УПЛ

Головний тренер донецького Шахтаря Луїш Каштру поділився думками щодо майбутнього протистояння з основними претендентами на другу сходинку чемпіонату України.

"Чи можуть поєдинки Шахтаря з претендентами на другу сходинку – Динамо, Зорею і Десною – вплинути на це протистояння? У нас немає відповідальності будувати чемпіонат інших команд. За друге-третє місце повинні переживати не ми. Намагаємося добиватися максимального результату і бути на першому місці.

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Як команда ми можемо бути у грі успішними або неуспішними. І говорити, що друге місце може бути пов'язано з діями Шахтаря, було б некоректно. Всі ті позиції в турнірній таблиці залежать від того, як клуби виступають у чемпіонаті. Ми виконуємо свої завдання і функції, хочемо перемагати в усіх майбутніх матчах. Коли у нас не виходить, коли суперник грає краще за нас, є компетентнішим у певний день, виграє, ми це приймаємо і вітаємо його. У футболі це працює тільки так, і іншого я не знаю.

Я знаю свою відповідальність в залежності від того, що відбувається з нами. А решта нехай думають про себе. Говорити про те, що розподіл місць залежить від Шахтаря, тому що він ще буде грати? Ні, у жодному випадку. Ті, хто бореться за ту чи іншу позицію, самі й вирішують свою долю. Я не можу сказати, хто закінчить чемпіонат на другому місці, тому що всі команди дуже компетентні. Динамо, Зоря, Десна і та ж Олександрія ... Всі учасники першої шістки дуже кваліфіковані. Думаю, будь-хто може в підсумку вийти на друге місце. Мене цікавить найбільше те, що ми – на першому", – цитує Каштру офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, Шахтар достроково став чемпіоном України і після 28-ми турів набрав 72 очки. Другу сходинку посідає Динамо, якому у спину дихає Зоря та Десна. Вже за два дні, 4 липня, підопічні португальського фахівця зустрінуться з "біло-синіми" в рамках 29 туру УПЛ. Початок зустрічі о 19:30.

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