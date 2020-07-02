"Все команды очень компетентные": Каштру не смог выделить фаворита в борьбе за серебро УПЛ

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру поделился мыслями относительно предстоящего противостояния с основными претендентами на второе место чемпионата Украины.

"Могут ли поединки Шахтера с претендентами на второе место – Динамо, Зарей и Десной – повлиять на это противостояние? У нас нет ответственности строить чемпионат других команд. За второе-третье место должны переживать не мы. Стараемся добиваться максимального результата и быть на первом месте .

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Как команда мы можем быть в игре успешными или неуспешными. И говорить, что второе место может быть связано с действиями Шахтера, было бы некорректно. Все те позиции в турнирной таблице зависят от того, как клубы выступают в чемпионате. Мы выполняем свои задачи и функции, хотим побеждать во всех предстоящих матчах. Когда у нас не получается, когда соперник играет лучше нас, является компетентным в определенный день, выигрывает, мы это принимаем и приветствуем его. В футболе это работает только так, и другого я не знаю.

Я знаю свою ответственность в зависимости от того, что происходит с нами. А остальные пусть думают о себе. Говорить о том, что распределение мест зависит от Шахтера, потому что он еще будет играть? Нет, ни в коем случае. Те, кто борется за ту или иную позицию, сами и решают свою судьбу. Я не могу сказать, кто закончит чемпионат на втором месте, потому что все команды очень компетентны. Динамо, Заря, Десна и та же Александрия... Все участники первой шестерки очень квалифицированные. Думаю, любой может в итоге выйти на второе место. Меня интересует больше всего то, что мы – на первом", – цитирует Каштру официальный сайт "горняков".

Напомним, Шахтер досрочно стал чемпионом Украины и после 28-ми туров набрал 72 очка. Вторую строчку занимает Динамо, которому в спину дышит Заря и Десна. Уже через два дня, 4 июля, подопечные португальского специалиста встретятся с "бело-синими" в рамках 29 тура УПЛ. Начало встречи в 19:30.

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