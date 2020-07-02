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Каштру: Динамо бореться за друге місце – знаємо, які складнощі чекають на Шахтар

2 липня 14:07 - Читать на русском
Каштру: Динамо бореться за друге місце – знаємо, які складнощі чекають на Шахтар
Луїш Каштру / фото: ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру поділився очікуваннями напередодні матчу 29-го туру УПЛ проти Динамо.

 

"Звичайно, цей матч важливий для нас. Немає жодного "класіко" в світі, яке не мало б значення для команд, які беруть участь у ньому. Коли підходимо до гри, ми не дивимося на турнірну таблицю.

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Ми поважаємо суперника і знаємо, що потрібно показати свою найкращу гру, щоб випередити Динамо. Ця команда зараз бореться за друге місце, щоб потрапити у кваліфікацію Ліги чемпіонів. Знаємо, які складнощі на нас чекають.

Перед нами буде дуже мотивований, налаштований опонент. Намагаємося підготуватися до поєдинку найкращим чином, знаємо, яка відповідальність, і готуємося до неї", – цитує Каштру офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, підопічні португальського фахівця зустрінуться з "біло-синіми" в рамках 29 туру УПЛ, матч запланований на 4 липня, початок о 19:30. Шахтар достроково завоював золоті медалі УПЛ сезону 2019/20.

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