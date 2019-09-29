"Всі голи Карпати привезли собі самі", – Назарина пояснив причину поразки від Колоса

Півзахисник бельгійського Антверпена Єгор Назарина, який перебуває у аренді в Карпатах, поділився враженнями після програшу його команди Колосу (1:2).

"Гол – це не так важливо, як поразка команди. Ми налаштовувалися на перемогу, добре вивчили суперника. На жаль, програли, хоча гру показали непогану.

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Розіграш кутового? Так, ми планували і награвали такий момент. А тепер вдалося це втілити у грі. Ми засмучені, адже на тижні двічі поступилися. До того ж це матчі, в яких ми обов’язково повинні були перемагати. Гра вдавалася, щоправда, результат негативний. В колективі всі розчаровані, однак ми не опускаємо руки. Зробимо висновки і рухатимемося далі. Вважаю, що ми на правильному шляху. Гра є, результат прийде.

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Пропущені голи на старті та в кінці тайму? Не сказав би, що це втрата концентрації. Ми пропустили виключно через наші помилки. Фактично суперник нічого не створив, якби не наші помилки. Всі голи самі собі привезли", – розповів Назарина інформаційному центру ФК Карпати.

Нагадаємо, 2 вересня Карпати домовились з бельгійським Антверпеном щодо оренди Єгора Назарини на один рік. В контракт також включена опція можливого подальшого викупу гравця. 22-річний хавбек приєднався до Антверпена взимку 2018 року, перейшовши з Дніпра. В минулому сезоні у чемпіонаті Бельгії Назарина провів 9 матчів, але результативними діями не відзначився.

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