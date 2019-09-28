Карпати безвольно програли Колосу

Карпати приймали Колос в рамках 9-го туру УПЛ. Читайте звіт про матч Карпати – Колос на Футбол 24.

Дощова львівська погода не налякала гостей з Ковалівки. Вже на 9-й хвилині гравці Колоса відкрили рахунок у матчі. Владислав Нехтій здійснив класний забіг у штрафний майданчик суперника, скинув м'яч Смирному, який розстріляв ближній кут голкіпера Карпат.

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Після такого нокдауну "зелено-білі" прокинулись і забрали ініціативу у свої руки, хоча атаки у львів'ян не клеїлись. На 28-й хвилині зустрічі після подачі кутового м'яч опинився біля воріт гостей, хаос і кількох рикошетів відкотили круглого до Єгора Назарини. Півзахисник Карпат без роздумів пробив з-за меж штрафного майданчика і поцілив точно у лівий кут, не залишивши шансів голкіперу.

Здавалось команди підуть на перерву за нічийного рахунку, але у Олександра Волкова були інші плани. Олег Ільїн вирізав передачу з правого флангу точно в ноги Волкову, а 30-річний форвард легко відправив м'яч у ворота Підківки.

В другому таймі дощ вщух, але не сльози вболівальників Карпат. Замість штурму від господарів, фанати "левів" спостерігали за атаками Колоса, яким вкрай бракувало влучності або фарту.

Зламати хід поєдинку міг Ді Франко на 75-й хвилині. Арбітр побачив сумнівну гру рукою гравця Колоса у своєму штрафному майданчику та призначив пенальті. Італійський форвард Карпат не зумів з 11-ти метрів переграти Євгена Волинця, голкіпер відбив удар.

Гості спокійно довели переможний рахунок до фінального свистка. Гравці Карпат заслужено покинули поле під свист трибун.

Перемога піднесла Колос у топ-3 турнірної таблиці, у гравців з Ковалівки 14 очок. Карпати з 8-ма очками залишаються на 9-й сходинці.

Турнірна таблиця УПЛ