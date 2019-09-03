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Назарина: Моє завдання – допомагати Карпатам здобувати позитивний результат

21:15 285 Читать на русском
Назарина: Моє завдання – допомагати Карпатам здобувати позитивний результат
Єгор Назарина / ФК Карпати

Півзахисник Карпат Єгор Назарина поділився враженнями від переходу до львівської команди.

"Дуже радий, що потрапив саме в цю команду, адже це клуб зі своєю багатою історією та традиціями. Коли мені агент повідомив, що є можливість перейти в Карпати, то я одразу погодився. З деякими футболістами "зелено-білих" я знайомий, тож дуже задоволений, що буду виступати за "левів".

Карпати підписали Назарину

Найголовніше моє завдання – допомагати команді вигравати кожен матч, тому я буду докладати максимум зусиль, щоб ми здобували позитивний результат", – розповів Назарина інформаційному центру ФК Карпати.

Нагадаємо, 2 вересня Карпати домовились з бельгійським Антверпеном щодо оренди Єгора Назарини на один рік. В контракт також включена опція можливого подальшого викупу гравця. 22-річний хавбек приєднався до Антверпена взимку 2018 року, перейшовши з Дніпра. В минулому сезоні у чемпіонаті Бельгії Назарина провів 9 матчів, але результативними діями не відзначився.

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Карпати Карпати Єгор Назарина Єгор Назарина Антверпен Антверпен
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