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"Все голы Карпаты привезли себе сами", – Назарина объяснил причину поражения от Колоса

08:53 15 Читати українською
"Все голы Карпаты привезли себе сами", – Назарина объяснил причину поражения от Колоса
Карпаты – Колос – 1:2 / ФК Карпаты

Полузащитник бельгийского Антверпена Егор Назарина, который находится в аренде в Карпатах, поделился впечатлениями после проигрыша его команды Колосу (1:2).

28’ Егор Назарина
 
Евгений Смирный 9’
Александр Волков 43’
9’ Евгений Смирный
28’ Егор Назарина
43’ Александр Волков

"Гол – это не так важно, как поражение команды. Мы настраивались на победу, хорошо изучили соперника. К сожалению, проиграли, хотя игру показали неплохую.

Назарина: Моя задача – помогать Карпатам добиваться положительного результата

Розыгрыш углового? Да, мы планировали и наигрывали такой момент. А теперь удалось это воплотить в игре. Мы расстроены, ведь на неделе дважды уступили. К тому же это матчи, в которых мы обязательно должны были побеждать. Игра удавалась, правда, результат отрицательный. В коллективе все разочарованы, но мы не опускаем руки. Сделаем выводы и будем двигаться дальше. Считаю, что мы на правильном пути. Игра есть, результат придет.

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Пропущенные голы на старте и в конце тайма? Не сказал бы, что это потеря концентрации. Мы пропустили исключительно из-за наших ошибок. Фактически соперник ничего не создал, если бы не наши ошибки. Все голы сами себе привезли", – рассказал Назарина информационному центру ФК Карпаты.

Напомним, 2 сентября Карпаты договорились с бельгийским Антверпеном об аренде Егора Назарины на один год. В контракт также включена опция возможного дальнейшего выкупа игрока. 22-летний хавбек присоединился к Антверпену зимой 2018 года, перейдя из Днепра. В прошлом сезоне в чемпионате Бельгии Назарина провел 9 матчей, но результативными действиями не отметился.

Карпаты безвольно проиграли Колосу

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