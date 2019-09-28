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Санжар пояснив, чому Карпати поступились Колосу

20:39 567 Читать на русском
Санжар пояснив, чому Карпати поступились Колосу
Роман Санжар / ФК Карпати

Головний тренер Карпат Роман Санжар прокоментував поразку від Колоса (1:2) у матчі 9 туру УПЛ.

28’ Єгор Назарина
 
Євген Смирний 9’
Олександр Волков 43’
9’ Євген Смирний
28’ Єгор Назарина
43’ Олександр Волков

"Вважаю, що сьогодні Карпати подарували перемогу Колосу. Ми припустилися помилок, привезли собі голи. Потім всю гру старалися і билися, створювали моменти. Проте так і не змогли вибороти хоча б нічию. Як на мене, по грі Карпати виглядали краще, однак наші помилки стали ключовими. Крім того, далася взнаки слабка реалізація моментів. Пенальті треба забивати...

Карпати – Колос – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Попередню свою спробу Понде реалізував. Тому сьогодні він взяв на себе відповідальність. Це футбол... Хоча з цього складається результат. Які ще треба моменти? Вважаю, що на поразку ми не заслужили. Повинні це прийняти, зробити висновки. В колективі є певні запитання. Думаю, ми розберемося і будемо рухатися далі.

Інгулець і Колос? Дійсно це складні поразки. В цих двох матчах ми створили більше моментів, ніж суперники. Домінували на полі, була присутня самовіддача. Сьогодні, наприклад, припустилися помилок і програли. Ця команда знаходиться на стадії будівництва. Тому через такі матчі треба знайти у собі сили, проаналізувати і рухатися далі.

Карпати безвольно програли Колосу

Попереду ще багато поєдинків. Бачу, що є малюнок гри, ми створюємо моменти, але не вистачає майстерності молодим гравцям в атаці. Тому важко здобувати очки. Якщо хлопці так і надалі працюватимуть, впевнений, що результат і удача обов’язково прийдуть. Треба терпіти. Радий, що хлопці бігли вперед до останньої хвилині, були націлені на ворота. На жаль, не вистачило майстерності", – цитує Санжара офіційний сайт Карпат.

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Карпати Карпати Роман Санжар Роман Санжар Колос Колос Карпати - Колос
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