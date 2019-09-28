Санжар пояснив, чому Карпати поступились Колосу

Головний тренер Карпат Роман Санжар прокоментував поразку від Колоса (1:2) у матчі 9 туру УПЛ.

"Вважаю, що сьогодні Карпати подарували перемогу Колосу. Ми припустилися помилок, привезли собі голи. Потім всю гру старалися і билися, створювали моменти. Проте так і не змогли вибороти хоча б нічию. Як на мене, по грі Карпати виглядали краще, однак наші помилки стали ключовими. Крім того, далася взнаки слабка реалізація моментів. Пенальті треба забивати...

Карпати – Колос – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Попередню свою спробу Понде реалізував. Тому сьогодні він взяв на себе відповідальність. Це футбол... Хоча з цього складається результат. Які ще треба моменти? Вважаю, що на поразку ми не заслужили. Повинні це прийняти, зробити висновки. В колективі є певні запитання. Думаю, ми розберемося і будемо рухатися далі.

Інгулець і Колос? Дійсно це складні поразки. В цих двох матчах ми створили більше моментів, ніж суперники. Домінували на полі, була присутня самовіддача. Сьогодні, наприклад, припустилися помилок і програли. Ця команда знаходиться на стадії будівництва. Тому через такі матчі треба знайти у собі сили, проаналізувати і рухатися далі.

Карпати безвольно програли Колосу

Попереду ще багато поєдинків. Бачу, що є малюнок гри, ми створюємо моменти, але не вистачає майстерності молодим гравцям в атаці. Тому важко здобувати очки. Якщо хлопці так і надалі працюватимуть, впевнений, що результат і удача обов’язково прийдуть. Треба терпіти. Радий, що хлопці бігли вперед до останньої хвилині, були націлені на ворота. На жаль, не вистачило майстерності", – цитує Санжара офіційний сайт Карпат.