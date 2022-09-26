"Я перебував дев’ять днів у Мощуні після того, як розпочалася повномасштабна війна. Все відбувалося на моїх очах. Коли вже прилетіло біля мого будинку, то ми сіли в машину та поїхали. Саме село пережило окупацію двічі. Спочатку зайшли, потім вийшли, згодом знову захопили і покинули. Ми встигли евакуюватися з Мощуна, виїжджали вже одними з останніх, тому в селі мало людей залишалося.

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Зі мною жили четверо людей, ми взяли сусідів до себе, тому що їм було страшно жити у своєму будинку. Їхали всі разом, ще двох охоронців зі свого селища я вивозив. Виїжджали машиною, багато речей було, але змогли нормально виїхати.

Ми стабільно допомагаємо людям у селі. З друзями організовували допомогу і зараз продовжуємо це робити. Адже багатьом людям треба різні речі. Незабаром вже зима, тому треба теплі речі, ковдри, подушки тощо. Люди повертаються, життя налагоджується, у когось залишився дах над головою, у когось – ні. Чимало людям допомагають волонтери. Життя повернулося.

Так, 90% будівель постраждали. Вони не всі зруйновані, але чимало домівок по-різному отримали пошкодження. Мій будинок також. У мене вилетіли вісім вікон, паркан, гараж, двері", – цитує Бутка Український футбол.

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