Ексклюзив "Футбол 24" з Владиславом Наумцем, хавбеком Чорноморця. Одеський клуб був близьким до сенсації у 4-му турі УПЛ.

Протистояння на "Арені Львів" між Шахтарем та Чорноморцем, можливо, не вразило видовищністю, однак подарувало справжню драму. Переможний гол "гірники" забили в останній атаці і вирвали вольову перемогу на 90+6 хвилині.

А розпочиналося для Чорноморця усе дуже добре. Владислав Наумець виконав класну передачу на Максима Брагару, який відкрив рахунок. Власне, Наумець був одним із найпомітніших футболістів на полі львівського стадіону. Після поєдинку півзахисник "моряків" розповів про свої емоції для Футбол 24.

– Гра була складною. Ми бачили матч Шахтаря із Лейпцигом, розуміли, що буде непросто. У них індивідуально сильні гравці. Зрештою, ми теж ретельно готувалися, розбирали суперника.

– В роздягальні зараз тиша?

– Так, тиша. Спустошеність у душі в кожного з нас. Пропустили гол на останніх секундах. Скажу відверто – ми грали на перемогу і прагнули виграти.

– Здалося, що у другому таймі Чорноморець все ж більше грав по рахунку і думав про оборону. У перерві тренерський штаб не давав вказівки грати на утримання?

– Тренери закликали нас не зупинятися. Ми хотіли атакувати, продовжувати у тому ж темпі. Можливо, не вистачало свіжості. Довелося відійти трохи назад, було важко.

– Шахтар забив на шостій компенсованій хвилині. На вашу думку, рефері не забагато додав до другого тайму?

– Вважаю, що багато. Максимум – чотири хвилини.

– Особливо прикро, мабуть, програвати через саме такий гол – після рикошету.

– Дійсно прикро. Кілька наших гравців казали, що м'яч було забито із порушенням. Начебто рука чи щось таке… Треба переглядати той момент уважно на повторі.

– Чи не єдиний позитивний момент для вас – гольовий пас. Удар Максима Брагару видався красивим, хоча ваш прохід по флангу, що передував цьому – не менш розкішний.

– Ми часто відпрацьовуємо це на тренуваннях. Макс багато моментів не реалізував, однак продовжував наполегливо працювати. І сьогодні це дало результат – він виконав просто чудово!

– Сьогодні ви провели лише четвертий поєдинок у Прем'єр-лізі. Як відчуття після повернення з Кіпру?

– Тут високий рівень, доволі цікаво. Акцент зрозумілий – тепер у нас більше українських футболістів. У кожної команди є шанс перемогти та здобути очки, це додає інтриги. Сподіваюся, що наш футбол прогресуватиме і буде тільки зростати.

– За останні дні надійшло чимало позитивних новин з фронту. Зокрема, і з окупованої Луганщини, яка для вас не чужа.

– У пресі фігурувала не зовсім коректна інформація. Я народився не у Луганську, а на Житомирщині. Хоча певний період моєї юнацької кар'єри справді минув у Луганську – два роки я провів у Зорі. Щодо воєнних дій, то думаю, кожен українець за ними слідкує. У команді ми стежимо за новинами, переживаємо за наших воїнів. Дуже чекаємо, що все якнайшвидше закінчиться. Величезне дякую нашим ЗСУ, які захищають нас!

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