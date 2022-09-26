"Я находился девять дней в Мощуне после того, как началась полномасштабная война. Все происходило на моих глазах. Когда уже прилетело у моего дома, то мы сели в машину и уехали. Наше село пережило оккупацию дважды. Сначала зашли, потом вышли, потом снова захватили и покинули… Мы успели эвакуироваться из Мощуна, выезжали уже одними из последних, поэтому в деревне мало людей оставалось.

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Со мной жили четыре человека, мы взяли соседей к себе, потому что им было страшно жить в своем доме. Ехали все вместе, еще двух охранников из своего села я вывозил. Уезжали машиной, много было, но смогли нормально уехать.

Мы стабильно помогаем людям в деревне. С друзьями организовывали помощь и сейчас продолжаем это делать. Ведь многим людям нужны разные вещи. Вскоре уже зима, поэтому нужны теплые вещи, одеяла, подушки и т.д. Люди возвращаются, жизнь налаживается, у кого-то осталась крыша над головой, у кого-то нет. Много помогают волонтеры. Жизнь вернулась.

Да, 90% зданий пострадали. Они не все разрушены, но многие дома по-разному получили повреждения. Мой дом тоже. У меня вылетели восемь окон, забор, гараж, дверь", – цитирует Бутка Український футбол.