Півзахисник "спортклубівців" Олександр Піхальонок розповів про ситуацію в команді після непростого початку сезону.

"Недооцінки суперника у нас точно немає. Верес – це організована команда, ми готуємося до непростої гри. Гадаю, нам вистачить сил та майстерності, аби здобути перемогу, адже наша ситуація зрозуміла.

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Як команда пережила поразку від Полісся в 1/8 фіналу? Непростий момент, тому що це був дуже важкий матч. Ми віддали багато сил і вийшло так, що все це було марно. Тому, звичайно, засмутилися. Але тепер треба зібратися та показувати гідну гру у чемпіонаті, покращувати своє турнірне становище.

Що змінилося в роздягальні після приходу Максимова? Юрій Вільйович дає нам чітке розуміння, у який футбол він хотів би грати. Із дисципліною стало жорсткіше. Я думаю, це ключова зміна.

Після того, як Довбик перейшов до Жирони, звичайно, стало важче. Багато що в нашій грі було вибудувано під його стиль завершення атак, тому знадобився певний час, аби перебудуватися. Зараз ми ніби віднайшли свою гру, тому поступово справи налагоджуються", – цитує Піхальонка офіційний сайт дніпрян.

Нагадаємо, поєдинок між СК Дніпро-1 та Вересом відбудеться вже сьогодні, 7 жовтня. Початок зустрічі о 13:00.

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