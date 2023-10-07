Полузащитник "спортклубовцев" Александр Пихаленок рассказал о ситуации в команде после непростого начала сезона.

"Недооценки соперника у нас точно нет. Верес – это организованная команда, мы готовимся к непростой игре. Думаю, нам хватит сил и мастерства, чтобы одержать победу, ведь наша ситуация понятна.

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Как команда пережила поражение от Полесья в 1/8 финала? Непростой момент, потому что это был очень тяжелый матч. Мы отдали много сил и получилось так, что все это было напрасно. Поэтому, конечно, расстроились. Но теперь надо собраться и показывать достойную игру в чемпионате, улучшать свое турнирное положение.

Что изменилось в раздевалке после прихода Максимова? Юрий Вильевич дает нам четкое понимание, в какой футбол он хотел бы играть. С дисциплиной стало жестче. Я думаю, это ключевое изменение.

После того, как Довбик перешел в Жирону, конечно, стало тяжелее. Многое в нашей игре было выстроено под его стиль завершения атак, поэтому понадобилось определенное время, чтобы перестроиться. Сейчас мы будто нашли свою игру, поэтому постепенно дела налаживаются", – цитирует Пихаленка официальный сайт днепрян.

Напомним, поединок между СК Днепр-1 и Вересом состоится уже сегодня, 7 октября. Начало встречи в 13:00.

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