Підписання Реалом Хесуса Фортеа 2022 року розв'язало війну між "бланкос" і Атлетіко: пакт про ненапад між двома мадридськими клубами автоматично було розірвано. Цей трансфер відкрив дорогу послідовникам: наступним "перебіжчиком" зі стану Атлетіко в Реал стане воротар резервної команди "червоно-білих" Серхіо Местре. Про це інформує Relevo.

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Местре – воротар із чудовими даними. При зрості 1,93 метра він виділяється своєю реакцією. Головною проблемою Серхіо є відсутність великої кількості ігрової практики – він рідко виходив у стартовому складі резервної команди Атлетіко. У цьому чемпіонаті він не зіграв жодної хвилини, хоча викликався до першої команди "кольчонерос" під керівництвом Дієго Сімеоне (2 листопада на матч із Лас-Пальмасом). У цьому сезоні Местре зіграв тільки 2 матчі за Хувеніл Кольхонеро в молодіжному чемпіонаті.

Очікується, що Местре перейде в Реал влітку на правах вільного агента. Директор молодіжної академії "бланкос" Ману Фернандес є головним прихильником цієї операції. Очікується, що Местре стане основним гравцем молодіжної команди Реала, яка виступає у Другому дивізіоні RFEF (який насправді є четвертим за значущістю дивізіоном у системі футбольних ліг Іспанії після Прімери, Сегунди та Першого дивізіону RFEF).

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