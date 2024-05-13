"Я не згоден, що Судаков набагато кращий за Шапаренка. Я згоден, що Судаков відіграв на високому рівні і був одним із найкращих у складі Шахтаря, хоча по цій грі, я б виділив Бондаря, Матвієнка і Різника. Судаков відіграв гарний матч, він був найкращим і найцікавішим футболістом Шахтаря, якщо ми говоримо про півзахист і групу атаки.

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Я вважаю, що Шапаренко в цьому матчі показав, що він є лідером київського Динамо. Шапаренко показав, що може не тільки грати у футбол, а може й давати правильний менталітет з точки зору бійцівських якостей. Я за ним раніше такого не помічав. В матчі проти Шахтаря я був вражений агресивністю і войовничістю Шапаренка, я вважаю, що це величезний плюс. Я вважаю, що це дуже важливо у футболі.

Круто коли на полі бійці, а не м’які іграшки, білі і пухнасті кошенята. Це той характер, який потрібен Динамо. Шапаренко був найактивнішим у складі киян, здається, що він був всюди. Він не боявся грати у футбол, він не боявся відповідальності, він не ховався за спинами партнерів, він не боявся помилитись. В Шапаренка була колосальна мотивація і бажання. Дивлюсь Wyscout: 98 ТТД, це найвищий показник у складах обох команд. Такі матчі показують хто є хто, такі матчі показують справжній рівень футболіста з точки зору міжнародної перспективи, перспективи потрапляння в збірну.

Саме такі матчі дають максимальну інформацію Реброву, на кого можна розраховувати у важких психологічно матчах, а хто не годиться, не може витримувати шалений психологічний тиск. Шапаренко, Попов і Кабаєв – це три футболісти Динамо, які мені найбільше сподобались у матчі проти Шахтаря", – поділився Вацко у програмі Вацко On Air.

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