В рамках 10-го туру УПЛ СК Дніпро-1 приймає Верес, Колос зіграє з Ворсклою, а ЛНЗ – з Олександрією. Анонс і прогноз букмекерів підкаже "Футбол 24".

СК Дніпро-1 – Верес

Матч СК Дніпро-1 – Верес відбудеться сьогодні, 7-го жовтня, на стадіоні Дніпро-Арена. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом. Дивитись гру можна безкоштовно на каналі УНІАН.

Доволі переконлива звитяга над Зорею дозволила сподіватись, що СК Дніпро-1 починає набирати оберти – а друга поспіль перемога в УПЛ (над Металістом 1925) ніби підтверджує цю тезу. Насправді ж матч з харків'янами показав, що роботи у Юрія Максимова ще дуже багато. Його підопічні продемонстрували вкрай невиразну гру, виконавши мізерну кількість входжень у штрафний і здебільшого завершуючи атаки дальніми ударами.

Один із них залетів у ворота й вирішив долю зустрічі, однак Металіст 1925 був значно гострішим. До того ж, пощастило з арбітражем – пенальті за влучання м'яча в руку Гуцуляку не призначили. Втім, варто не забувати, що перед цим матчем команда провела 120-хвилинну битву з Поліссям, непогано виглядаючи в основний час, а по ходу поєдинку з харків'янами СК Дніпро-1 втратив Когута. Один із найважливіших гравців "жовто-чорних" пропустить два місяці.

Вболівай та роби прогнози.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ «БК «ФАВБЕТ» на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за № 433.



"Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйся правил (принципів) відповідальної гри".

Словом, робити далекоглядні висновки по футболу дніпровців поки не слід. Юрій Максимов і футболісти звикають один до одного, схеми змінюються, молодь отримує якийсь час, а ситуація з лазаретом далека від ідеалу. Тим не менш, перемагати необхідно вже зараз – СК Дніпро-1 відстає від зони єврокубків на три очки, хоча й має ще два матчі в запасі.

Тим паче, що в суперниках Верес. Вже сотні разів усі експерти проговорювали, що рівняни демонструють осмислену гру й мають доволі симпатичну статистику. І це при надзвичайно скромному кадровому потенціалі. Рука Сергія Лавриненка відчувається – втім, всі ці розмови не допомагають "народному клубу" зачепитись за результат.

Рівняни тримаються на передостанній позиції, припускаючись простих помилок у захисті й демонструючи шалене марнотратство в атаці. Верес недозабив вже 6 голів, лідируючи за показником змарнованих моментів – і це коштувало аж 6 очікуваних очок. Попри цей факт, СК Дніпро-1 не має права недооцінювати суперника, адже в останніх двох турах "народний клуб" не програв і навіть не пропускав голів (хоча тут пощастило), а місяць тому підопічні Сергія Лавриненка розбили Чорноморець (нехай і при грі в більшості).

Кадрова ситуація

Травмовані: Бабенко (під питанням), Когут, Третьяков – Ющишин, Дахновський, Кльоц, Блізніченко

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – Верес

СК Дніпро-1: Волинець – Адамюк, Сваток, Кравець, Каплієнко – Рубчинський, Сарапій – Пуріта, Піхальонок, Лєднєв – Гуцуляк

Верес: Паст – Гакман, Курко, Вовченко, Шевченко – Кучеров, Кучеренко – Марусич, Сікейра, В. Шарай – Гайдучик

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає СК Дніпро-1 безумовним фаворитом матчу УПЛ. Коефіцієнт на перемогу підопічних Юрія Максимова – 1.59. На тріумф Вереса дають аж 6.70, а нічию оцінили коефіцієнтом 4.05.

Фахівці не очікують на результативну зустріч. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 2.07, аналогічний тотал менше – 1.85. Гол Олексія Гуцуляка помножить вашу ставку на 3.00, а Миколи Гайдучика – на 3.55.

Колос – Ворскла

Матч Колос – Ворскла відбудеться сьогодні, 7-го жовтня, на стадіоні у "Колос" у Ковалівці. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом. Дивитись гру можна безкоштовно на каналі MEGOGO.

Довго говорити про футбол Колоса немає сенсу. Ковалівці демонструють максимально стереотипну гру середняка УПЛ – багато боротьби, мало моментів, сонна атмосфера. Деякий час цей стиль приносив Ярославу Вишняку непогані результати (8 очок з 12-ти у перших чотирьох турах, тріумф над Чорноморцем).

Втім, у останніх п'яти турах "хлібороби" не виграли жодного разу, хоча із реально сильніших суперників був тільки Шахтар. Команда розписала нічиї з СК Дніпро-1, Поліссям і Металістом 1925, а також зазнала розгрому від Кривбаса – причому на цьому відрізку вдалося забити лишень один гол. За рівнем кадрової комплектації Колос не сильно поступається цим колективам, але підопічні Ярослава Вишняка вже опустились на відстань трьох очок від зони перехідних матчів.

Ворскла може тільки заздрити складу Колоса. Травми та відсторонення душать полтавців – у матчі з Шахтарем дійшло до того, що у старті випустили шість футболістів віком до 21 року. Неймовірно, але у таких умовах "зелено-білі" перемогли "гірників", причому по ділу. Допомогла нова тактика гри в обороні, коли вінгерів прикривали вінгери, а фулбеки зміщувались у центр і діяли проти "вісімок".

Скріншот ТаТоТаке

Взагалі, після важкого старту сезону ворскляни виграли п'ять матчів з семи. Підопічних Віктора Скрипника не вистачило лишень на Кривбас і Динамо, зате вдалося переграти Чорноморець. Десь колективу щастило, а десь результат був справедливим – не суть. Важливо, що полтавцям вдається стабільно витискати хороші результати у надзвичайно скрутних умовах. Не в останню чергу – завдяки своєму пресингу.

Не факт, що це спрацьовуватиме кожного туру, але Ворскла регулярно перемагає на тактиці. Це викликає величезну повагу. І це має надзвичайно тривожити Колос.

Кадрова ситуація

Травмовані: Цуріков – Рамірес, Родрігес, Юрченко, Чеснаков, Бацула

Дискваліфіковані: Богданов (Колос)

Орієнтовні склади на матч Колос – Ворскла

Колос: Фесюн – Золотов, Бурда, Бондаренко – Лучкевич, Мілько, Богданов, Чорноморець – Демченко, Мякушко – Безбородько

Ворскла: Ісенко – Пердута, Сантана, Павлюк, Корнієнко – Скляр, Челядін – Кане, Нестеренко, Якубу – Степанюк

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Колос фаворитом матчу УПЛ. Коефіцієнт на перемогу підопічних Ярослава Вишняка – 2.22. На тріумф Ворскли дають 3.60, а нічию оцінили коефіцієнтом 3.35.

Фахівці не очікують на результативну зустріч. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 2.31, аналогічний тотал менше – 1.62. Гол Дениса Безбородька помножить вашу ставку на 2.75, а Ібрагіма Кане – на 3.50.

ЛНЗ – Олександрія

Матч ЛНЗ – Олександрія відбудеться сьогодні, 7-го жовтня, на стадіоні "Черкаси-Арена". Стартовий свисток пролунає о 15:00 за київським часом. Дивитись гру можна безкоштовно на каналі MEGOGO.

ЛНЗ під керівництвом Олега Дулуба несподівано набрав хід. Спочатку черкасці відібрали очки у СК Дніпро-1, потім продемонстрували прекрасний матч з Динамо (окрім стартових 30 хвилин), а далі була перемога над Рухом. Такий підйом не мав би дивувати, адже склад у новачка УПЛ нашпигований хорошими футболістами з досвідом виступів у еліті, а зараз ще й відносно топовий коуч з'явився.

Втім, у попередньому турі сталася нічия з Вересом, яка опустила з небес на землю. ЛНЗ награв всього на 0,41 xG, що майже втричі менше, ніж у проблемних рівнян. Черкасців від зони вильоту відділяють лишень два очки – і зараз команді необхідно вирішувати цю проблему. У тренерського штабу Олега Дулуба ще багато роботи.

У Олександрії взагалі все сумно. Підопічні Руслана Ротаня востаннє перемагали аж сім турів тому, 5 серпня. За очікуваними голами "аграрії" йдуть п'ятими з кінця, однак жахає навіть не це – жахає якісь позиційного наступу. В середньому, на 100 передач команда віддає всього 1 пас у район штрафного, а за кількістю дотиків у периметрі "жовто-зелені" йдуть одними з останніх у таблиці УПЛ.

У попередньому турі олександрійці дали бій Динамо, намагаючись високо накривати киян і навіть трималися з рахунком 2:2 до 83-ї хвилини. Чи це прогрес? Поки що говорити про це не слід. Просто нинішніх киян доволі просто контрити високим пресингом – та і самі вони вимикаються посеред матчу (а ще там біда із захистом). Підопічні Руслана Ротаня зіграли на цьому, але навіть за таких умов забивати вдавалося лишень після стандартів.

У тренерського штабу Олександрії ще дуже багато роботи. Конкретно зараз необхідно просто перемогти. Хоч якось. Хоча б так, як у Кубку – з автоголом суперника на останніх секундах.

Кадрова ситуація

Травмовані: Рибалка, Банада – Михайленко, Логінов, Білошевський

Дискваліфіковані: Сігєєв – Лопирьонок

Орієнтовні склади на матч ЛНЗ – Олександрія

ЛНЗ: Пеньков – Стасюк, Муравський, Селін, Норенков – Калюжний, Бойко – Наумець, Олійник, Пасіч – Прядун

Олександрія: Шевченко – Копина, Савченко, Кравченко, Ернандес – Сігєєв, Смирний, Ковалець – Калітвінцев, Кулаков, Шулянський

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET не бачить у цьому матчі УПЛ явного фаворита. Коефіцієнт на перемогу підопічних Олега Дулуба – 2.79. На тріумф Олександрію дають 2.76, а нічию оцінили коефіцієнтом 3.30.

Фахівці не очікують на результативну зустріч. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 2.22, аналогічний тотал менше – 1.74. Гол Максима Прядуна помножить вашу ставку на 2.55, а Артема Шулянського – на 3.00.

Полісся перемогло Динамо у перестрілці з 5 голами, забивши двічі у меншості та вирвавшись на першу позицію в УПЛ