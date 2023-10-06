Півзахисник СК Дніпро-1 Ігор Когут травмував коліно у матчі 9-го туру УПЛ проти Металіста 1925, повідомляє УПЛ ТБ.

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За прогнозами лікарів, 27-річний хавбек вибув щонайменше на два місяці. Станом на зараз операції Когут не потребує, але медики будуть стежити за процесом його відновлення.

До слова, у поточному сезоні Ігор провів за дніпрян 11 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол.

Нагадаємо, після 9-ти турів СК Дніпро-1 йде у турнірній таблиці УПЛ на сьомій сходинці, набравши 12 очок і має 2 гри в запасі. Попереду у команди Максимова матч з Вересом (7 жовтня) і дуель з Динамо (21 жовтня).

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