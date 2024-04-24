"Це виходить, що понад 30 млн доларів вкрали? Чи це просто відтік коштів, які за 10 років були витрачені? Так ви так і напишіть, що це УАФ витратила, але я підозрюю, що там була частина, яка була витрачена на легальні моменти.

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Для чого давати частину аудиту? Закінчиться повноцінний аудит, буде прес-конференція президента, який дасть оцінку цьому. Якщо вкрали 30 млн, то все попереднє керівництво УАФ треба розстріляти, тому що тоді вони взагалі нічого не витрачали на футбол, а просто крали. Якщо справді воно так є.

А може це просто йде атака на щось? Може це якісь внутрішні з'ясовування стосунків в УАФ? Цього б не хотілося. Я розумію, що там найшла коса на камінь і все може закінчитися в судах.

Я коли прочитав про цю суму – здивувався. Будь-яка людина, яка розуміє й уявляє, як працює УАФ, усвідомлює, що це просто неймовірна сума грошей, яку вкрали.

Коли був Павелко, там працювали економічні відділи правоохоронні. Ну якщо стільки вкрали, там треба просто, не знаю, людей розірвати. Чи це все-таки не зовсім коректне пояснення? Що це за формулювання на офіційному сайті? Є питання насправді", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, фінальні результати перевірки буде оприлюднено протягом трьох місяців.

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