"Это получается, что более 30 млн долларов украли? Или это просто отток средств, которые за 10 лет были потрачены? Так вы так и напишите, что это УАФ потратила, но я подозреваю, что там была часть, которая была потрачена на легальные моменты.

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Для чего давать часть аудита? Закончится полноценный аудит, будет пресс-конференция президента, который даст оценку этому. Если украли 30 млн, то все предыдущее руководство УАФ надо расстрелять, потому что тогда они вообще ничего не тратили на футбол, а просто воровали. Если действительно все так.

А может это просто идет атака на что-то? Может это какие-то внутренние выяснения отношений в УАФ? Этого бы не хотелось. Я понимаю, что там нашла коса на камень и все может закончиться в судах.

Я когда прочитал об этой сумме – удивился. Любой человек, который понимает и представляет, как работает УАФ, осознает, что это просто невероятная сумма денег, которую украли.

Когда был Павелко, там работали экономические отделы правоохранительные. Ну если столько украли, там надо просто, не знаю, людей разорвать. Или это все-таки не совсем корректное объяснение? Что это за формулировка на официальном сайте? Есть вопросы на самом деле", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, финальные результаты проверки будут обнародованы в течение трех месяцев.

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