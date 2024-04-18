Андрій Павелко і Андрій Шевченко – колишній та нинішній президенти УАФ / УАФ

Українська асоціація футболу на своєму сайті оприлюднила попередні результати перевірки її діяльності за 2015-2023 роки, яку проводить незалежна аудиторська компанія AC Crowe Ukraine.

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На даному етапі було виявлено відтік активів УАФ у розмірі 1 млрд 342 млн 900 тис. грн. Основні збитки спричинено операціями з офшорними компаніями, втратами коштів через використання депозитів, витратами, пов'язаними із завищенням вартості придбаних товарів/робіт/ послуг.

Зазначається, що наведені дані є попередніми та підлягають остаточному затвердженню. Фінальні результати перевірки буде оприлюднено після завершення аналізу (протягом трьох місяців).

Нагадаємо, Андрій Шевченко став керівником УАФ 25 січня, замінивши на цій посаді Андрія Павелка.

До слова, AC Crowe Ukraine – незалежна аудиторська компанія, член міжнародної аудиторської мережі Crowe Global, яка є восьмою за величиною глобальною аудиторською мережею світу (ця мережа складається з незалежних аудиторських та консультаційних фірм у понад 150-ти країнах світу та має 798 офісів).

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