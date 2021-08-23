"Не впевнений, що наш клуб коли-небудь стикався з такою ситуацією, як зараз. Нам потрібно прийняти цей виклик. Підсумкове становище в таблиці не визначається у серпні. Викинути рушник – це найгірше, що зараз можна зробити. Ми точно не збираємося так чинити.

Арсенал – Челсі – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Ромелу Лукаку забивав проти будь-яких захисників протягом 10 сезонів, ось чому він гравець світового рівня. Навіть коли ми щільно його опікали, йому вдавалося отримати м'яч і віддати пас.

Ми намагалися, але це топ-команда, переможець Ліги чемпіонів. Сьогодні вона була сильнішою. Вітаю Челсі з такою грою.

Що стосується трансферів, то все можливо, ми можемо і продати когось, і купити.

У нашому виступі є і багато хорошого. Ми дали зіграти п'ятьом 19-ти і 20-річним гравцям на такому високому рівні вперше в їхньому житті. Це піде їм на користь. Але зараз все дуже складно", – цитує Артету BBC.

Нагадаємо, у першому турі АПЛ Арсенал поступився новачку турніру Брентфорду (0:2), зараз лондонці розташувались на 19-й сходинці без залікових балів.

Челсі переконливо обіграв Арсенал – Лукаку відзначив дебют забитим м'ячем