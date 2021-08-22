Арсенал приймав Челсі рамках центрального матчу другого туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на Футбол 24.

Арсенал може "похизуватись" стабільністю, вже другий матч поспіль підопічні Артети програють з рахунком 0:2.

Челсі переконливо обіграв Арсенал – Лукаку відзначив дебют забитим м'ячем

Ромелу Лукаку вже на 15-й хвилині відзначився своїм дебютним голом після повернення до табору Челсі. Ще до свистка на перерву Ріс Джеймс подвоїм перевагу гостей. "Каноніри" навіть після цього не створювали достатньо проблем обороні "синіх". Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу команди Тухеля.

Після двох турів АПЛ Челсі з 6-ма очками очолює турнірну таблицю, Арсенал залишився без залікових балів.

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