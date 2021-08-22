Перед матчем уболівальникам на Емірейтс презентували головного літнього новачка – Мартіна Едегора. Норвежець, щоправда, грати не міг, оскільки ще не всі бюрократичні питання були вирішені. Водночас відповідь Челсі була соліднішою, адже вперше після переходу з Інтера на полі з'явився Ромелу Лукаку.

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Господарі поля зі старту намагалися забрати м'яч під свій контроль, але Жоржінью та Ковачіч дуже швидко продемонстрували, хто справжні майстри у цьому компоненті. Мікель Артета, вочевидь, саме до такого й готувався. Арсенал вийшов з четвіркою молодих та швидких футболістів у атаці, які здатні багато рухатися і блискавично карати у контратаках. Щоправда, моментів таких було обмаль.

Челсі подій не форсував. Команда Томаса Тухеля вже має ту солідність, щоб спокійно і виважено досягати свого. "Сині" контролювали м'яч у середині поля й за нагоди виводили когось на удар. Першим пробив Різ Джеймс – поцілив точнісінько в голову Холдінга. Згодом англієць спробував створити момент для Маркоса Алонсо, але той не встиг до м'яча.

Перша спроба Ромелу Лукаку дати про себе знати вийшла непереконливою. Бельгієць намагався чіплятися за дальні передачі без особливого успіху. Тоді в бій пішли напрацювання з Інтера, де форвард сам розганяв і завершував атаки. Лукаку прийняв м'яч біля чужого штрафного, відкотив назад Ковачічу, а той запустив на фланг Джеймсу. Захисник потужно прострілив уздовж лінії воротарського, куди увірвався Ромелу й забив свій перший гол за Челсі. З моменту дебюту минуло майже 10 років!

Забитий м'яч нічого кардинально не змінив. Челсі отримав ще більше упевненості, а класу гравців Арсенала забракло, щоб дати гідну відповідь. У "синіх" найактивнішими були фланги та Лукаку. Форвард за першої ліпшої нагоди намагався загрожувати володінням Бернда Лєно, а латералі – користуватися кадровими проблемами Арсенала в лінії захисту. Ліпше це виходило у Джеймса, тому цілком справедливо, що саме він забив другий м'яч. Атаку, до слова, розігнав Алонсо.

Арсенал спробував активізуватися лише наприкінці тайму. Вдалося заробити кілька стандартів – подачі виходили без гостроти. Найнебезпечніший момент трапився після падіння Саки в межах штрафного. Арбітр не побачив порушення правил. Потім були консультації з VAR, які лише підтвердили правоту рефері.

Із роздягалень футболісти вийшли під акомпанемент дощу. Можливо, саме це змусило гравців Челсі рухатися швидше. Вони почали діяти вище, активніше пресингувати та швидше атакувати. Здавалося, що це "сині" повинні були відіграватися. Арсеналу часом було складно перейти бодай центральну лінію. Наприкінці першої години гри підопічні Артети нарешті створили щось по-справжньому небезпечне. Парадоксально, але організували все центральні захисники – після подачі з кутового Марі скинув на Холдінга, а Роб пробив поруч із самісінькою "дев'яткою" воріт гостей.

Вихід на поле Обамеянга додав оптимізму напівзаповненим трибунам Емірейтс. Габонцю знадобилося якихось дві хвилини, аби завдати другий (!) удар Арсенала в площину воріт. Згодом П'єр-Емерік намагався втекти на побачення з голкіпером від центральної лінії – Едуар Менді вчасно вийшов за межі штрафного і підстрахував своїх захисників.

В середині другого тайму темп помітно просів через вимушені зупинки. Упродовж восьми хвилин на полі двічі з'являлися медики. Спочатку травму отримав Кіран Тірні, а потім Різ Джеймс. Якщо автор гола таки зумів продовжити матч, то захисника і лідера оборони Арсенала довелося міняти. Не хотілося б це списувати на втрату шотландця, але згодом біля воріт господарів виникла "пожежа". Лукаку після пасу Маунта класно пробив головою – Лєно зреагував і зумів перевести у поперечину. Обійшлося.

Перевага Челсі була настільки відчутною, що про жоден фінальний штурм Арсенала не йшлося. Навпаки, це гості були ближчими до того, аби оформити розгром. Лише неймовірна реакція Лєно рятувала від третього пропущеного. Схоже, німцю справді додало мотивації підписання конкурента за 24 мільйони фунтів.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував переконливу перемогу Челсі, який зі стовідсотковими показниками піднявся на вершину турнірної таблиці АПЛ, зрівнявшись з Ліверпулем. Своєю чергою, Арсенал опинився середневдах, які програли обидва стартові тури.