"Не уверен, что наш клуб когда-нибудь сталкивался с такой ситуацией, как сейчас. Нам нужно принять этот вызов. Итоговое положение в таблице не определяется в августе. Выбросить полотенце – это худшее, что сейчас можно сделать. Мы точно не собираемся так поступать.

Арсенал – Челси – 0:2 – видео голов и обзор матча

Лукаку забивал против любых защитников в течение 10 сезонов, вот почему он игрок мирового уровня. Даже когда мы плотно его опекали, ему удавалось получить мяч и отдать пас.

Мы пытались, но это топ-команда, победитель Лиги чемпионов. Сегодня она была сильнее. Приветствую Челси с такой игрой.

Что касается трансферов, то все возможно, мы можем и продать кого-то, и купить.

В нашем выступлении есть и много хорошего. Мы дали сыграть пяти 19-ти и 20-летним игрокам на таком высоком уровне впервые в их жизни. Это пойдет им на пользу. Но сейчас все очень сложно", – цитирует Артета BBC.

Напомним, в первом туре АПЛ Арсенал уступил новичку турнира Брентфорду (0:2), сейчас лондонцы расположились на 19-й строчке без зачетных баллов.

Челси убедительно обыграл Арсенал – Лукаку отметил дебют забитым мячом