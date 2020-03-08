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"Все було неправильним": Анчелотті розкритикував гравців Евертона після розгромної поразки від Челсі

19:49 333 Читать на русском
"Все було неправильним": Анчелотті розкритикував гравців Евертона після розгромної поразки від Челсі
Карло Анчелотті / Reuters

Головний тренер Евертона Карло Анчелотті не приховував свого розчарування після поразки від Челсі (0:4) в рамках 29 туру АПЛ.

14’ Мейсон Маунт
21’ Педро Родрігес
51’ Вілліан
54’ Олів'є Жиру
 
14’ Мейсон Маунт
21’ Педро Родрігес
51’ Вілліан
54’ Олів'є Жиру

"Я вкрай розчарований. Вперше мені було так прикро через виступ команди.

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Гадаю, все було неправильним. Ми недостатньо добре відпрацювали в обороні, програли багато єдиноборств. Ми не були компактними, також зробили багато помилок під час володіння м'ячем", – наводить слова Анчелотті ВВС.

Поразка відкинула Евертон на 12-у сходинку АПЛ – відставання від зони Ліги чемпіонів складає 11 очок.

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Карло Анчелотті Карло Анчелотті Челсі - Евертон Евертон Евертон Англія
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