"Все було неправильним": Анчелотті розкритикував гравців Евертона після розгромної поразки від Челсі

Англія — 20:27 549
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Манчестер Юнайтед обіграв Манчестер Сіті завдяки хитрому штрафному та фейлам Едерсона – невиразне дербі для Зінченка
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"Не хотіли Луніна – жеріть": новий тренер Ов'єдо, іспанські ЗМІ та фани вихваляють українця, якого порівняли з політикомІспанія — 19:10 3787
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Шахтар переміг Колос у надрезультативному матчі – дебютант УПЛ проявив характер та потрапив у верхню шісткуУкраїна — 18:56 4645
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Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті: Зінченко грає в центральному матчі туру АПЛ – онлайн-трансляціяАнглія — 18:25 3055
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Челсі у рідних стінах знищив Евертон – "пенсіонери" забили чотири голиАнглія — 17:51 609