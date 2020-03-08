"Все було неправильним": Анчелотті розкритикував гравців Евертона після розгромної поразки від Челсі

Головний тренер Евертона Карло Анчелотті не приховував свого розчарування після поразки від Челсі (0:4) в рамках 29 туру АПЛ.

"Я вкрай розчарований. Вперше мені було так прикро через виступ команди.

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Гадаю, все було неправильним. Ми недостатньо добре відпрацювали в обороні, програли багато єдиноборств. Ми не були компактними, також зробили багато помилок під час володіння м'ячем", – наводить слова Анчелотті ВВС.

Поразка відкинула Евертон на 12-у сходинку АПЛ – відставання від зони Ліги чемпіонів складає 11 очок.

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