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Приниження "ірисок" у відеоогляді матчу Челсі – Евертон – 4:0

18:38 95 Читать на русском
Приниження "ірисок" у відеоогляді матчу Челсі – Евертон – 4:0
Челсі – Евертон – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Челсі розтрощив Евертон (4:0) у матчі 29 туру АПЛ. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.

14’ Мейсон Маунт
21’ Педро Родрігес
51’ Вілліан
54’ Олів'є Жиру
 
14’ Мейсон Маунт
21’ Педро Родрігес
51’ Вілліан
54’ Олів'є Жиру

Команда Лемпарда проводила подвійний удар у кожному з таймів. Педро спочатку віддав гольову передачу на Маунта, а потім чітко реалізував вихід сам на сам з Пікфордом. Після перерви досягнення іспанця повторив Вілліан.

Челсі у рідних стінах знищив Евертон – "пенсіонери" забили чотири голи

Екс-зірка Шахтаря точним ударом з-за меж штрафного майданчика оформив розгром Евертона, а через три хвилини виконав чудову подачу на Жиру – 4:0.

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Евертон Евертон Челсі Челсі Англія Відеоновини Челсі - Евертон
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