Приниження "ірисок" у відеоогляді матчу Челсі – Евертон – 4:0

Челсі розтрощив Евертон (4:0) у матчі 29 туру АПЛ. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.

Команда Лемпарда проводила подвійний удар у кожному з таймів. Педро спочатку віддав гольову передачу на Маунта, а потім чітко реалізував вихід сам на сам з Пікфордом. Після перерви досягнення іспанця повторив Вілліан.

Челсі у рідних стінах знищив Евертон – "пенсіонери" забили чотири голи

Екс-зірка Шахтаря точним ударом з-за меж штрафного майданчика оформив розгром Евертона, а через три хвилини виконав чудову подачу на Жиру – 4:0.