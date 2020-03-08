Приниження "ірисок" у відеоогляді матчу Челсі – Евертон – 4:0

Англія — 18:25 1734
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Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті: Зінченко грає в центральному матчі туру АПЛ – онлайн-трансляція
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Челсі у рідних стінах знищив Евертон – "пенсіонери" забили чотири голиАнглія — 17:51 416
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Гіганти проти вірусу: Роналду та Лукаку покликані врятувати сезон Серії АІталія — 17:10 1019
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Львів і Карпати розійшлися миром у дербі – "зелено-білі" завершили перший етап УПЛ головним аутсайдеромУкраїна — 15:58 791
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Міністр спорту Італії ледь не зірвав Серію А – чиновник зупинив гравців, які вже були готові розпочати матчІталія — 14:30 3047