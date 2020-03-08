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"Все было неправильным": Анчелотти раскритиковал игроков Эвертона после разгромного поражения от Челси

19:49 60 Читати українською
"Все было неправильным": Анчелотти раскритиковал игроков Эвертона после разгромного поражения от Челси
Карло Анчелотти / Reuters

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти не скрывал своего разочарования после поражения от Челси (0:4) в рамках 29 тура АПЛ.

14’ Мейсон Маунт
21’ Педро Родригес
51’ Виллиан
54’ Оливье Жиру
 
14’ Мейсон Маунт
21’ Педро Родригес
51’ Виллиан
54’ Оливье Жиру

"Я крайне разочарован. Впервые мне было так обидно за выступление команды.

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Думаю, все было неправильным. Мы недостаточно хорошо отработали в обороне, проиграли много единоборств. Мы не были компактными, также сделали много ошибок во время владения мячом", – приводит слова Анчелотти ВВС.

Поражение отбросило Эвертон на 12-е место АПЛ – отставание от зоны Лиги чемпионов составляет 11 очков.

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Англия Карло Анчелотти Карло Анчелотти Челси - Эвертон Эвертон Эвертон
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