"Все было неправильным": Анчелотти раскритиковал игроков Эвертона после разгромного поражения от Челси

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти не скрывал своего разочарования после поражения от Челси (0:4) в рамках 29 тура АПЛ.

"Я крайне разочарован. Впервые мне было так обидно за выступление команды.

Унижение "ирисок" в видеообзоре матча Челси – Эвертон – 4:0

Думаю, все было неправильным. Мы недостаточно хорошо отработали в обороне, проиграли много единоборств. Мы не были компактными, также сделали много ошибок во время владения мячом", – приводит слова Анчелотти ВВС.

Поражение отбросило Эвертон на 12-е место АПЛ – отставание от зоны Лиги чемпионов составляет 11 очков.

Челси в родных стенах уничтожил Эвертон – "пенсионеры" забили четыре гола