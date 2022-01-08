59-річний менеджер запевнив своє найближче оточення у трансфері Ерлінга Холанда із Борусії Дортмунд, повідомив журналіст Оріол Доменек в ефірі телеканалу Esport3.

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Норвежець – одна з найбажаніших цілей Лапорти. Президент каталонського клубу вже провів кілька зустрічей з агентом Холанда Міно Райолою. Сторони обговорювали умови потенційного переходу.

Влітку у дію вступить 75-мільйонна клаусула, але менеджер Ерлінга озвучує зацікавленим грандам суму у 100 млн. Також до неї варто додати 40 мільйонів комісійних, які поділять агент і батько гравця, й 30 млн зарплатні за сезон.

У кампанії 2021/22 Ерлінг Холанд провів у футболці дортмундців 16 поєдинків, забив 19 м'ячів та віддав 5 результативних передач.

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