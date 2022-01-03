"Нехай увесь світ готується, бо ми повернулися", – відповів Лапорта на питання щодо можливого трансферу Холанда.

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"У випадку з Ферраном ми зробили виключення, оскільки оформили трансфер до того, як отримали фінансову можливість зареєструвати його. Маємо плани на наступний сезон, і все можливо. Холанд? Також", – додав Жоан на презентації Торреса.

Додамо, що Барселона цієї зими вже підписала Феррана Торреса та близька до закриття трансферу Альваро Морати. Ерлінга Холанда каталонці планують підписати перед стартом наступного сезону.

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Joan Laporta sobre si el Barcelona puede competir por Haaland o los grandes fichajes es contundente: “ Que todo el mundo se vaya preparando porque hemos vuelto” — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) January 3, 2022