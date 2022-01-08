59-летний менеджер заверил свое ближайшее окружение в трансфере Эрлинга Холанда из Боруссии Дортмунд, сообщил журналист Ориол Доменек в эфире телеканала Esport3.

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Норвежец – одна из самых желанных целей Лапорты. Президент каталонского клуба уже провел несколько встреч с агентом Холанда Мино Райолой. Стороны обсуждали условия потенциального перехода.

Летом в действие вступит 75-миллионная клаусула, но менеджер Эрлинга озвучивает заинтересованным грандам сумму в 100 млн. Также к ней стоит добавить 40 миллионов комиссионных, которые разделят агент и отец игрока, и 30 млн зарплаты за сезон.

В кампании 2021/22 Эрлинг Холанд провел в футболке дортмундцев 16 поединков, забил 19 мячей и отдал 5 результативных передач.

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