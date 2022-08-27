"Динамо зіграє з Шахтарем у Лондоні? Я вперше про це чую.

Шахтар – Динамо: матч УПЛ може відбутися в Лондоні

Завтра вранці вилiтаю до Львова, поговорю з Луческу, але я не думаю, що ця інформація є правдивою", – сказав Суркіс у коментарі FanDay.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що матч 7-го туру УПЛ Шахтар – Динамо, запланований на 15 жовтня, може пройти в Лондоні, а всі виручені кошти від продажу квитків підуть на допомогу Україні. І, буцімто, Мірча Луческу вже дав попередню згоду на це.

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