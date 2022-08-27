"Динамо сыграет с Шахтером в Лондоне? Я впервые об этом слышу.

Шахтер – Динамо: матч УПЛ может состояться в Лондоне

Завтра утром вылетаю во Львов, поговорю с Луческу, но я не думаю, что эта информация правдива", – сказал Суркис в комментарии FanDay.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что матч 7-го тура УПЛ Шахтер – Динамо, запланированный на 15 октября, может пройти в Лондоне, а все вырученные средства от продажи билетов пойдут на помощь Украине. И, вроде как, Мирча Луческу уже дал предварительное согласие на это.

"Будуть матчі, які триватимуть 2-3 дні": розібраний Шахтар, поведінка Вернидуба, або Чим запам'ятався перший тур УПЛ