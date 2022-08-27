"Впервые об этом слышу": Суркис отреагировал на слухи о проведении матча Шахтер – Динамо в Лондоне
14:20 - Читати українською
Президент "бело-синих" Игорь Суркис прокомментировал информацию о Классическом в столице Англии.
"Динамо сыграет с Шахтером в Лондоне? Я впервые об этом слышу.
Шахтер – Динамо: матч УПЛ может состояться в Лондоне
Завтра утром вылетаю во Львов, поговорю с Луческу, но я не думаю, что эта информация правдива", – сказал Суркис в комментарии FanDay.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что матч 7-го тура УПЛ Шахтер – Динамо, запланированный на 15 октября, может пройти в Лондоне, а все вырученные средства от продажи билетов пойдут на помощь Украине. И, вроде как, Мирча Луческу уже дал предварительное согласие на это.
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