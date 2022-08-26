– У будь-якому разі добре, що сезон розпочався. Так, він точно не стане якоюсь феєрією, це ми всі мали розуміти до старту, – ділиться емоціями Роберто Моралес. – У цьому ж турі дещо цікаве було, але не дуже багато.

– Що саме ви б могли виділити?

– По-справжньому добрим був центральний матч туру Зоря – Ворскла. За змістом, не лише рахунок. Це не лише питання забитих голів.

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– Можна частково вважати, що луганцям вдалось помститись за відхід Віктора Скрипника у Ворсклу.

– Тут ситуація така, що Скрипник у кожному клубі починає сезон не зовсім вдало. Чому? Його принципи побудови гри базуються на тому, що гра будується від атаки, від контролю м’яча, що не вдалось у першому таймі його підопічним. Проте він не боїться помилятись і втрачати очки на старті. Це було притаманне й Зорі, яка ніколи не стартувала з феєрії. По ходу сезону Ворскла, безперечно, набере хід. Там ще мають бути вхідні трансфери, тому я переконаний, що вона буде достатньо високо у турнірній таблиці.

– Шахтар – Металіст 1925. Головним героєм міг стати Михайло Мудрик, але не зумів реалізувати жоден з моментів. Чи можна вже його вважати лідером?

– Він – футболіст, на якого орієнтуються партнери в атаці, вони вірять у нього. Це дуже показово, адже віддають передачу тому, у кого вірять. М'яч іде на Мудрика, значить він і є лідером – якщо не роздягальні, то атаки точно.

– Донеччани не змогли забити ніяк, а харків'яни грамотно захищались. Чого не вистачило команді Йовічевіча, щоб перемогти?

– Шахтар дуже і дуже розібраний. Те, що ми бачили у товариських матчах, все ще продовжується. Команда перебуває у пошуках себе. З одного боку можна зрозуміти Йовічевіча, що він надає можливість усім зіграти: покажіть себе і потім я складу з вас конструктор. Але поки що цілого конструктора немає.

– У турі також були емоції Юрія Вернидуба, його слова про те, що в Україні мало що змінилось. Як ви вважаєте, чим вони були зумовлені?

– Те, що я знаю, що бачив – це саме емоції, адже розказувати, що все погано у тому матчі… Можна багато говорити про вади українського футболу, але конкретно у тому поєдинку команда просто не досягала поставленої мети, контролювала м’яч, абсолютно не була переконливою у завершальній стадії, що було головною проблемою. Тому не скажу, що саме судді все зіпсували. Навіть якщо рефері дуже сильно помиляється, але це не про цей поєдинок, то все одно те, що зробив Вернидуб, є неприйнятним.

– Поєдинок Рух – Металіст тричі переривали через повітряну тривогу, він тривав близько 4,5 години.

– А що ми можемо зробити? Це від нас не залежить. Будуть матчі, які триватимуть два, а може й три дні. Всяке може бути. Ми живемо у стані війни. Або ми граємо, або не граємо. Якщо не хочеш грати такий чемпіонат, то просто не заявляйся. Але краще грати такий чемпіонат, аніж не грати. Взявся, то йди далі.

– До слова, напередодні Шахтар дізнався суперників у групі Ліги чемпіонів: Реал, РБ Лейпциг, Селтік. Як оцінюєте шанси "гірників" на друге-третє місця?

– Не бачу шансів вийти у плей-офф Ліги чемпіонів, а от спробувати посісти третю сходинку шанси залишаються. Я переконаний, що Шахтар, який ми бачили у товариських поєдинках проти тієї ж Роми, це одне. А потім команда буде змінюватись і не буде настільки відкритою. Ліга чемпіонів для неї – головний турнір, це очевидно. Тому вона там гратиме інакше, ніж в інших матчах.

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