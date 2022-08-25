Матч Шахтар – Динамо може бути зіграний на одному зі стадіонів Лондона. Про це повідомляє Tribuna, посилаючись на джерела, близькі до "гірників".

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Головний тренер Динамо Мірча Луческу підтримав ідею проведення гри в столиці Великої Британії. Зараз узгоджуються організаційні питання. Всі кошти, зароблені від продажу квитків, будуть передані на гуманітарні потреби та ЗСУ.

Класичне в рамках 7-го туру УПЛ запланований на 15 жовтня. "Гірники" вже стартували в чемпіонаті, розписавши нічию з Металістом 1925. Кияни поки не зіграли жодного поєдинку.

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