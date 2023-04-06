"Чесно поділюсь з вами емоціями по переобранню Павелка у виконком УЄФА. Я щось востаннє таке відчував, коли відбулися вибори Президента України – і на них виграв Віктор Янукович. Тоді теж було таке розчарування, я ще був студентом.

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Я давно так ні за якими позиціями не слідкував, щоб думати, що далі, як. Для мене це підриває абсолютно всі канони УЄФА. Ця структура імпотентна, структура, яка не стежить, не тримає руку на пульсі, не моніторить, не "відстрілює" взагалі, що відбувається. Тому що всі люди, які в українському футболі, прекрасно розуміють, в якому хаосі все це перебуває.

Однак боротьба триває. Думаю, що ця історія не завершена. З Андрієм Васильовичем далі нам, журналістам, буде цікавіше, і ми його з цим вітаємо", – поділився Бебех у власному Telegram-каналі.

Нагадаємо, що Андрія Павелка рішенням суду відсторонювали від посади президента УАФ через звинувачення в корупції та відмиванні грошей. УАФ спростовувала цю інформацію.

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