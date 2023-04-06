"Честно поделюсь с вами эмоциями по переизбранию Павелко в исполком УЕФА. Я что-то в последний раз такое чувствовал, когда состоялись выборы Президента Украины – и на них выиграл Виктор Янукович. Тогда тоже было такое разочарование, я еще был студентом.

Павелко выиграл выборы в Исполком УЕФА – президент УАФ переизбран на 4 года

Я давно так ни за какими позициями не следил, чтобы думать, что дальше, как. Для меня это подрывает абсолютно все каноны УЕФА. Эта структура импотентная, структура, которая не следит, не держит руку на пульсе, не мониторит, не "отстреливает" вообще, что происходит. Потому что все люди, которые в украинском футболе, прекрасно понимают, в каком хаосе все это находится.

Однако борьба продолжается. Думаю, что эта история не завершена. С Андреем Васильевичем дальше нам, журналистам, будет интереснее, и мы его с этим поздравляем", – поделился Бебех в собственном Telegram-канале.

Напомним, что Андрея Павелко решением суда отстраняли от должности президента УАФ из-за обвинений в коррупции и отмывании денег. УАФ опровергала эту информацию.

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