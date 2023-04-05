Сьогодні на 47-му конгресі УЄФА у Лісабоні визначили ключових персон європейського футболу на найближчі 4 роки.

Чинний президент Александер Чеферін без конкуренції був переобраний на другий повний термін. Також 55 асоціацій-членів УЄФА визначали склад Виконкому.

Було дев'ять вакантних місць – одна квота для жінок, сім посад на 4 роки і ще одна на 2 роки. Серед 13 претендентів опинився і опальний очільник українського футболу Андрій Павелко, який був у попередній версії Виконкому.

Павелко заробив чималу суму за 4 роки в УЄФА і планує йти на підвищення, – джерело

Квоту для жінок безальтернативно забрала валлійка Лаура Маккалістер, а 2-річну позицію – німець Ханс-Йоахім Вацке (також без конкурентів). Найцікавішим був вибір решти 7 місць, на які залишалось 11 претендентів.

55 асоціацій-членів обрали наступну сімку, яка доповнить керівний орган всього європейського футболу: Арманд Дука* (Албанія, 45 голосів), Єспер Крістенсен* (Данія, 42), Петр Фоусек (Чехія, 40), Леван Кобіашвілі (Грузія, 40), Луїс Рубіалес* (Іспанія, 40), Філіпп Діалло (Франція, 37) і АНДРІЙ ПАВЕЛКО* (УКРАЇНА, 31). Зірочками позначені ті, хто пішли на другий термін. Решта 4 кандидатів набрали від 15 до 25 голосів, тому відрив сімки переможців виявився доволі великим.