Ворскла влаштувала Шахтарю ювілейний концерт Metallica та виглядала сильнішою за Бенфіку, – експерт

Футбольний експерт Михайло Метревелі залишився приємно здивованим грою Ворскли в поєдинку 20-го туру УПЛ проти Шахтаря (1:0).

"Ворскла влаштувала Шахтарю треш, який можна порівняти з ювілейним концертом Metallica. Якщо Ворскла повторить такий настрій, такий рух і дисципліновану гру в обороні, не давши Шахтарю вільні зони, то це було б здорово.

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Зрозуміло, Шахтар був ослаблений, не було сім основних гравців, але Ворскла на цьому тлі виглядала сильніше Бенфіки. Мені дуже сподобався Артем Бондаренко, видно, що він тонкий технічний футболіст, який найближчим часом може займати позицію десятого або восьмого номера. Трохи не вистачає швидкості, але дебют я вважаю дуже успішним. Це найближче майбутнє Шахтаря", – розповів Метревелі в програмі Великий Футбол.

Нагадаємо, Ворскла сенсаційно обіграла Шахтар (1:0) та завдала Каштру першої поразки в УПЛ.

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