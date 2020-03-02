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Ворскла устроила Шахтеру юбилейный концерт Metallica и выглядела сильнее Бенфики, – эксперт

14:57 50 Читати українською
Ворскла устроила Шахтеру юбилейный концерт Metallica и выглядела сильнее Бенфики, – эксперт
Игроки Ворсклы / фото: ФК Ворскла

Футбольный эксперт Михаил Метревели остался приятно удивленным игрой Ворсклы в поединке 20-го тура УПЛ против Шахтера (1:0).

30’ Руслан Степанюк
84’ Александр Скляр
 
30’ Руслан Степанюк
84’ Александр Скляр

"Ворскла устроила Шахтеру трэш, который можно сравнить с юбилейным концертом Metallica. Если Ворскла повторит такое настроение, такое движение и дисциплинированную игру в обороне, не дав Шахтеру свободных зон, то это было бы здорово.

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Разумеется, Шахтер был ослаблен, не было семь основных игроков, но Ворскла на этом фоне выглядела сильнее Бенфики. Мне очень понравился Артем Бондаренко, видно, что он тонкий техничный футболист, который в ближайшее время может занимать позицию десятого или восьмого номера. Немного не хватает скорости, но дебют я считаю очень успешным. Это ближайшее будущее Шахтера", – рассказал Метревели в программе Великий Футбол.

Напомним, Ворскла сенсационно обыграла Шахтер (1:0) и нанесла Каштру первое поражение в УПЛ.

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