"Чи задоволений грою команди? Крім бажання перемогти та подарувати нашим уболівальникам перемогу завдань не було. Тим паче ми чудово розуміли, що зараз буде починатися підготовка до Євро-2024. Я спілкувався з головним тренером Сергієм Ребровим, і ми ухвалили таке рішення, що цю гру зіграють наші збірники, і я їх не буду залучати до тренувального процесу до наступної гри.

Динамо – Кривбас – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Вони будуть мати невеличкий відпочинок для того, щоб більше могли відпочити і вмотивованими готуватися до Євро. Тому склад у нас був майже бойовий, але при цьому ми трішечки змінили тактичну побудову. Не все вдавалося, хоча моменти в 1-му таймі були, ми могли забивати й 4 м'ячі. Тому в цілому це позитивний для нас момент", – поділився Шовковський у коментарі FootballHub.

Зауважимо, що Динамо впевнено перемогло Кривбас (3:1), а Шовковський випустив майже всіх провідних гравців на поєдинок, який не мав жодного турнірного значення.

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