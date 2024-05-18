Ребров повпливав на рішення Шовковського щодо складу Динамо – наставник киян розповів про домовленість
Наставник Динамо Олександр Шовковський розповів про домовленість із наставником збірної України Сергієм Ребровим перед матчем 29-го туру УПЛ проти Кривбаса.
"Чи задоволений грою команди? Крім бажання перемогти та подарувати нашим уболівальникам перемогу завдань не було. Тим паче ми чудово розуміли, що зараз буде починатися підготовка до Євро-2024. Я спілкувався з головним тренером Сергієм Ребровим, і ми ухвалили таке рішення, що цю гру зіграють наші збірники, і я їх не буду залучати до тренувального процесу до наступної гри.
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Вони будуть мати невеличкий відпочинок для того, щоб більше могли відпочити і вмотивованими готуватися до Євро. Тому склад у нас був майже бойовий, але при цьому ми трішечки змінили тактичну побудову. Не все вдавалося, хоча моменти в 1-му таймі були, ми могли забивати й 4 м'ячі. Тому в цілому це позитивний для нас момент", – поділився Шовковський у коментарі FootballHub.
Зауважимо, що Динамо впевнено перемогло Кривбас (3:1), а Шовковський випустив майже всіх провідних гравців на поєдинок, який не мав жодного турнірного значення.
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