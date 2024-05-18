"Вітаю наших уболівальників з перемогою. Дякую нашим захисникам та захисницям за можливість проводити ці матчі, за можливість проводити чемпіонат України. Ми всі бажаємо їм здоров’я та якнайшвидше повернутися додому з Перемогою. І щоб ця війна якнайшвидше закінчилася.

Динамо ризикує залишитись без групового етапу єврокубків – стало відомо, де розпочнеться шлях киян у Лізі чемпіонів

Безумовно, ми готувалися до цієї гри після поразки, тобто після того, як усі турнірні завдання були закриті. Єдине, що я просив своїх хлопців, – бути до кінця професіоналами, готуватися до гри, знаючи та розуміючи настрій, із яким готується команда під керівництвом Юрія Вернидуба. Ми чудово розуміли, що буде непросто, хоча Кривбас, як і ми, свої турнірні завдання виконав. Але наші зустрічі завжди відрізняються принциповістю, дуже цікаво грати, але при цьому непросто.

Експеримент зі схемою з трьома захисниками? Знаєте, коли немає турнірних завдань, то можна вдатися до певних експериментів. Дуже багато команд грають за цією тактичною схемою, і ми маємо розуміти, що, можливо, потрібно буде перебудовуватися. Мали моменти, могли забивати, не все вдавалося, трішки події на полі складалися не так, як ми планували, тому в перерві вирішили повернутися до нашої традиційної схеми. Але я вважаю, що цей перший тайм обов’язково додасть нам певних варіантів у майбутньому.

Ярмоленко зазнав болючих ударів? Там були зіткнення, ігрові моменти, які завжди трапляються у футболі. Сподіваюся, там нічого серйозного не було. Ми дочекалися завершення першого тайму, для того аби не робити передчасної заміни, думали, можливо, в перерві його відпустить, але, на жаль, забій був доволі сильним, йому було важко дихати. Після гри вже спілкувався з Андрієм, він нормально почувається, і, думаю, найближчим часом він повністю відновиться й усе буде добре. Також було жорстке зіткнення у Бражка, він отримав удар. Думаю, доба-дві, і з ним також усе буду гаразд.

Чи планує Динамо підсилення влітку? Розмов навколо трансферів зараз буде дуже багато – міжсезоння, агенти працюють, ще небачені нами сили… Можу сказати – не читайте багато газет на ніч. У нас є певні розробки, бажаємо підсилитися. Чи вдасться, побачимо", – цитує Шовковського офіційний сайт Динамо.

Динамо переграло Кривбас: Шапаренко забив шедевр, експерименти Шовковського не прибрали проблему