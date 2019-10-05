Ворскла у компенсований час вирвала перемогу над Маріуполем

В рамках 10-го туру УПЛ Маріуполь не зміг втримати перемогу над полтавською Ворсклою (1:1)

Матч проходив за умов рясного дощу, який серйозно вплинув на картинку гри. Команди на двох заробили 9 жовтих карток, хоча не всі з них були заслуженими – так, на 9-й хвилині Вакулу вдарили по нозі в штрафному, а той отримав попередження ніби-то за симуляцію. На 30-й же Яворський зіграв у м'яч при боротьбі, але також побачив перед собою жовте світло. Загалом же, поєдинок виглядав динамічно, але моментів було обмаль.

У першому таймі краще виглядав Маріуполь, який володів м'ячем більше 60% ігрового часу й провів 6 кутових. Азовці непогано відкривали собі зони, але їм постійно чогось бракувало у завершенні – вони або гальмували, або били кудись в бік від воріт, або падали в штрафному й самі ж в цьому залишалися винними. З більш-менш гострих моментів гостей в цей період можна згадати хіба що постріл Чурка передачі Вакули на 11 метрів (влучив у захисника) та удар Мишньова з меж штрафного після передачі з лівого флангу. Лише на 45-й стався реально небезпечний епізод – Корнієнко після скидки Вакули пробивав впритул, але Ткаченко врятував.

Ворскла практично не огризалася. У підопічних Віталія Косовсього взагалі нічого не виходило до перерви, крім дальній ударів: так, на 9-й хвилині Габелок зі штрафного стріляв над воротами, а Коломоєць на 27-й потужно пробив з дальньої дистанції – Гальчук парирував перед собою, але встиг накрити м'яч. От, в принципі, і все.

По перерві змісти гри не змінився, хоча його початок дав надію фанатам Ворскли. Так, на 49-й хвилині Артур змістився з флангу в центр і потужно пробив з лівої – поруч зі стійкою! Втім, гна цьому тиск господарів здувся, а Маріуполь продовижв тиснути на ворота суперника й заробляти кутові. Зрештою, на 57-й хвилині сьомий корнер приніс азовцям успіх: Чурко виконав подачу, а Чоботенко відклеївся від Коломойця й замкнув ударом головою – 0:1! Здавалося, на цьому матч і завершиться.

Ворскла несподівано забігала, ледь не відігравшись на 63-й хвилині після потужного пострілу Стрижака, який парирував Гальчук. На 67-й же у прозід по лівому напівфлангу до штрафного високчив Коломоєць, який пробив у дальній кут – і знову Гальчук врятував Маріуполь. Втім, за хвилину до цього моменту другий гол гостей міг забити Танковський, якому після замикання подачі з лівого флангу не вистачило лічених сантиметрів. Після цього розміну гостротою гра пригальмувала приблизно на 15 хвилин, під час яких нічого, крім купи замін, не сталося.

В ендшпілі поєдинку Маріуполю прийшлося несолодко. На 80-й хвилині сталося дуже неприємне падіння Пердути у штрафному, однак арбітри не побачили в ньому ніякого фолу; на 83-й же Васін замкнув подачу ударом потилицею повз дальню стійку, при цьому болісно зіткнувшись з Корнієнком. Денис швидко прийшов до тями, а от Віктору довелося так довго допомагати, що довелося додати до основного часу цілих 7 хвилин.

Полтавці продовжили тиск – і після низки напівомоментів та закидань у карний майданчик їм вдалося відігратися. На 90+2-й хвилині Васін отримав передачу від Баєнка і метрів з 14-ти з напівоберту пробив у лівий нижній кут – 1:1! Щоправда, вже за три хвилини Маріуполь міг вирвати перемогу: спочатку Топалов вивалився віч-на-віч з Ткаченком, але не переграв його у ближньому бою, а потім Вакула у штрафному обіграв чотирьох суперників та пробив з мінімальної дистанції – і знову Ткаченко вртяував Ворсклу!

Зрешто, фінальний свисток зафікусував результативну нічию. Маріуполь набрав 8 очок та залишився на восьмій позиції в турнірній таблиці УПЛ, а Ворскла, маючи в активі таку ж кількість залікових балів, йде на дві сходинки нижче.