Чеснаков: Вболівальники Ворскли питали після матчу, чим можуть допомогти

Капітан Ворскли Володимир Чеснаков прокоментував розгромну поразку від Шахтаря (0:4) у матчі 9-го туру УПЛ.

"На жаль, вийшло те саме, що і з Динамо. Ми розуміли, з ким граємо, і начебто в першому таймі добре закривалися. А після того, як у другому таймі пропустили гол, побігли вперед, почали розкриватися. А з Шахтарем це смерті подібно. Так воно і вийшло.

Шахтар – Ворскла – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Вболівальники питали, в чому справа – можливо, від них потрібна якась допомога. Кажуть, неважливо, програєте ви? чи виграєте. Головне – щоб на полі віддавалися.

На жаль, в останніх трьох іграх у нас немає належної віддачі, яка була на початку чемпіонату, коли ми один за одного билися. Зараз такого немає. Треба збиратися всім, розмовляти, більше тренуватися і виходити з цієї ситуації", – розповів Чеснаков у коментарі Footboom.

Нагадаємо, Ворскла зазнала другої поспіль розгромної поразки, поступившись Шахтарю (0:4) у матчі 9-го туру УПЛ.

Шахтар розгромив Ворсклу з дебютним голом Коноплянки та відірвався від Динамо на 13 очок