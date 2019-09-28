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Чеснаков: Вболівальники Ворскли питали після матчу, чим можуть допомогти

09:15 329 Читать на русском
Чеснаков: Вболівальники Ворскли питали після матчу, чим можуть допомогти
Володимир Чеснаков / фото: ФК Ворскла

Капітан Ворскли Володимир Чеснаков прокоментував розгромну поразку від Шахтаря (0:4) у матчі 9-го туру УПЛ.

32’ Валерій Бондар
50’ Євген Коноплянка
72’ Алан Патрік
76’ Жуніор Мораєс
 
32’ Валерій Бондар
50’ Євген Коноплянка
72’ Алан Патрік
76’ Жуніор Мораєс

"На жаль, вийшло те саме, що і з Динамо. Ми розуміли, з ким граємо, і начебто в першому таймі добре закривалися. А після того, як у другому таймі пропустили гол, побігли вперед, почали розкриватися. А з Шахтарем це смерті подібно. Так воно і вийшло.

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Вболівальники питали, в чому справа – можливо, від них потрібна якась допомога. Кажуть, неважливо, програєте ви? чи виграєте. Головне – щоб на полі віддавалися.

На жаль, в останніх трьох іграх у нас немає належної віддачі, яка була на початку чемпіонату, коли ми один за одного билися. Зараз такого немає. Треба збиратися всім, розмовляти, більше тренуватися і виходити з цієї ситуації", – розповів Чеснаков у коментарі Footboom.

Нагадаємо, Ворскла зазнала другої поспіль розгромної поразки, поступившись Шахтарю (0:4) у матчі 9-го туру УПЛ.

Шахтар розгромив Ворсклу з дебютним голом Коноплянки та відірвався від Динамо на 13 очок

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Володимир Чеснаков Володимир Чеснаков Ворскла Ворскла футбольні фанати Шахтар - Ворскла
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