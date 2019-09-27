Почесний президент Ворскли Жеваго отримав підозру від Державного бюро розслідувань

Почесний президент Ворскли Костянтин Жеваго заочно отримав підозру від Державного бюро розслідувань через можливу причетність до схеми з розтрат 2,5 млрд гривень.

"Між фінансовими установами (банком "Фінанси та кредит" та іноземними банками) було укладено договори застави на суму понад 113 мільйонів доларів США, якими український банк поручався за офшорну компанію власними коштами, що були розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банках-кредиторах.

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У 2015 році за невиконання зобов’язань офшорною компанією за кредитними договорами іноземні банки стягнули з рахунків банку "Фінанси та кредит" саме ті 113 мільйонів доларів. Заставу іноземні банки списали одразу після того, як банк "Фінанси та кредит" було оголошено неплатоспроможним", – повідомила перший заступник голови ДБР Ольга Варченко у своєму Facebook.

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Зазначимо, що у серпні ДБР оголосило двом топ-менеджерам збанкрутілого банку Жеваго "Фінанси і кредит" про підозру в розтраті 2,5 мільярдів гривень. Президента полтавців також перевірили на причетність до злочину.