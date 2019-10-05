Ворскла в компенсированное время вырвала ничью в матче против Мариуполя

В рамках 10-го тура УПЛ Мариуполь не смог удержать победу над полтавской Ворсклой (1:1)

Матч проходил в условиях обильного дождя, который серьёзно повлиял на картинке игры. Команды на двоих заработали 8 жёлтых карточек, хотя не все из них были заслуженными – так, на 9-й минуте Вакулу ударили по ноге в штрафной, но тот получил предупреждение якобы за симуляцию. На 30-й же Яворский сыграл в мяч при борьбе, но также увидел перед собой жёлтый свет. В целом же, поединок выглядел динамично, но моментов было мало.

В первом тайме лучше выглядел Мариуполь, который владел мячом более 60% игрового времени и провёл 6 угловых. Азовцы неплохо открывали для себя зоны, но им постоянно чего-то не хватало в завершении – они либо тормозили, либо били куда-то в сторону от ворот, либо падали в штрафной и сами при этом оставались виновными. Из более-менее острых моментов гостей в этот период можно вспомнить разве что выстрел Чурко после передачи Вакулы на 11 метров (попал в защитника) и удара Мишнёва из пределов штрафной после прострела с левого фланга. Лишь на 45-й произошёл реально опасный эпизод – Корниенко после скидки Вакулы пробивал в упор, но Ткаченко спас.

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Ворскла практически не огрызалась. У подопечных Виталия Косовского вообще ничего не получалось до перерыва, кроме дальних ударов: так, на 9-й минуте Габелок со штрафного стрелял над воротами, а Коломоец на 27-й мощно пробил с дальней дистанции – Гальчук парировал перед собой, но успел накрыть мяч. Вот, в принципе, и всё.

Сразу после перерыва содержание игры не изменилось, хотя его начало дало надежду фанатам Ворсклы. Так, на 49-й минуте Артур сместился с фланга в центр и мощно пробил с левой – рядом со штангой! Впрочем, на этом давление хозяев сдулось, а Мариуполь продолжил давить на ворота соперника и зарабатывать угловые. Наконец, на 57-й минуте седьмой корнер принес азовцам успех: Чурко выполнил подачу, а Чоботенко отклеился от Коломойца и замкнул ударом головой – 0:1! Казалось, на этом матч и закончится.

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Ворскла же неожиданно забегала, едва не отыгравшись на 63-й минуте после мощного выстрела Стрижака, который парировал Гальчук. На 67-й же в проход по левому полуфлангу в штрафную выскочил Коломоец, который пробил в дальний угол – и снова Гальчук спас Мариуполь. Впрочем, за минуту до этого момента второй гол гостей мог забить Танковский, которому после замыкания подачи с левого фланга не хватило считанных сантиметров. Далее игра притормозила примерно на 15 минут, во время которых ничего, кроме кучи замен, не случилось.

В ендшпиле поединка Мариуполю пришлось несладко. На 80-й минуте произошло очень неприятное падение Пердуты в штрафной, однако арбитры не увидели в нем никакого фола; на 83-й же Васин замкнул подачу ударом затылком мимо дальней штанги, при этом болезненно столкнувшись с Корниенко. Денис быстро пришел в себя, а вот Виктору пришлось так долго помогать, что пришлось добавить к основному времени целых 7 минут.

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Полтавчане продолжили давление – и после ряда полумоментов и забросов в штрафную им удалось отыграться. На 90+2-й минуте Васин получил передачу от Баенко и метров с 14-ти с полоборота пробил в левый нижний угол – 1:1! Правда, уже через три минуты Мариуполь мог вырвать победу: сначала Топалов вывалился один на один с Ткаченко, но не переиграл его в ближнем бою, а затем Вакула в штрафной обыграл четырёх соперников и пробил с минимальной дистанции – и снова Ткаченко спас Ворсклу!

В конце концов, финальнийй свисток зафиксировал результативную ничью. Мариуполь набрал 8 очков и остался на восьмой позиции в турнирной таблице УПЛ, а Ворскла, имея в активе такое же количество зачетных баллов, идет на две ступеньки ниже.

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