Черговий клуб української Прем'єр-ліги стикнувся з небезпечною недугою у своєму таборі.

Сенсація поточного сезону – полтавська Ворскла – опинилась на межі відходу на самоізоляцію: у таборі "зелено-білих" зафіксовано спалах коронавірусу.

Олександрія слідом за Шахтарем пішла на самоізоляцію – у команді декілька випадків коронавірусу

Позитивні тести на COVID-19 здали кілька футболістів клубу, а також представники тренерського штабу – зокрема, головний тренер Юрій Максимов, повідомляє видання Footboom. У більшості інфікованих немає симптомів хвороби.

Максимов, на прохання підтвердити чи заперечити вищевказану інформацію, сказав: "Давайте поговоримо на цю тему трохи пізніше, завтра-післязавтра".

Нагадаємо, раніше на самоізоляцію з цієї ж причини пішли Шахтар і Олександрія, а збірній України у товариському матчі проти французів взагалі довелось грати експериментальним складом. Найближчий поєдинок у чемпіонаті України полтавці повинні зіграти на виїзді проти Олімпіка 18 жовтня.

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