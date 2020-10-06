ПЛР-тести декількох гравців клубу, які здавалися після матчу 5-го туру УПЛ проти Олімпіка, виявились позитивними, повідомляє прес-служба Олександрії.

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"Наразі ФК Олександрія вживає усіх необхідних заходів. Команда в повному складі пішла на самоізоляцію. Тренери та співробітники клубу в екстреному порядку пройдуть додаткове тестування, після чого будуть визначені подальші дії", – йдеться у повідомленні на офіційному сайті Олександрії.

Нагадаємо, раніше у Шахтарі було зафіксовано два випадки коронавірусу – COVID-19 виявили у Тараса Степаненка та Андрія Пятова. Хвороба не обійшла стороною і збірну України: її виявили у воротарів Андрія Луніна і Юрія Паньківа (гравець Олександрії), а також кухаря команди Любомира Тошича.

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