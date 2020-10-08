Сенсация текущего сезона – полтавская Ворскла – оказалась на грани ухода на самоизоляцию: в лагере "зелено-белых" зафиксирована вспышка коронавируса.

Александрия вслед за Шахтером ушла на самоизоляцию – в команде несколько случаев коронавируса

Положительные тесты на COVID-19 сдали несколько футболистов клуба, а также представители тренерского штаба – в том числе, главный тренер Юрий Максимов, сообщает издание Footboom. У большинства инфицированных нет симптомов болезни.

Максимов, на просьбу подтвердить или опровергнуть вышеуказанную информацию, сказал: "Давайте поговорим на эту тему чуть позже, завтра-послезавтра".

Напомним, ранее на самоизоляцию по этой же причине ушли Шахтер и Александрия, а сборной Украины в товарищеском матче против французов вообще пришлось играть экспериментальным составом. Ближайший поединок в чемпионате Украины полтавчане должны сыграть на выезде против Олимпика 18 октября.

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